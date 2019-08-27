التعادل السلبي يحسم مباراة اتحاد جدة والهلال بدوري أبطال آسيا

حسم التعادل السلبي مواجهة الاتحاد السعودي امام نظيره الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الجوهرة المشعة ضمن ذهاب ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا .

ويلتقي الفريقين في مباراة العودة يوم 17 سبتمبر من الشهر المقبل.

بدأت المباراة بحذر لكل من الفريقين، و بادر نادي الهلال بهجمة خطيرة في الدقيقة 47، عبر ركلة ركنية للهلال على يسار مرمى الاتحاد، نفذت تمريرة قصيرة لسالم الدوسري الذي أرسل عرضية إلى داخل منطقة

الجزاء أخطأها الحارس فواز القرني بشكل غريب أدى إلى وصول الكرة للمهاجم بافيتيمبي جوميس أمام المرمى ليسددها قوية بإتجاه الشباك حيث كادت ان تعلن عن الهدف الأول لولا بسالة مدافعي الاتحاد في إبعاد الكرة إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة 48، اهدر الاتحاد السعودي فرصة احرز هدف التقدم هدف محقق ضائع للاتحاد بعد خطأ فادح في دفاعات الهلال وحارس مرماه

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عبدالله المعيوف بعد تعامل خاطئ للغاية مع تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء أدى إلى وصولها لروماريو ريكاردو دا سيلفا المتمركز وحيدا في مواجهة المرمى الخالي من حارسه إلا ان الأخير تعامل بشكل غريب مع الكرة دون تسديدها حتى تمكن المدافع عبدالله الحافظ من استخلاص الكرة وإبعادها إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة 51 محاولة هجومية خطيرة للاتحاد بمجهود فردي مميز عن طريق كارلوس فيلانويفا الذي تمكن من اختراق منطقة الجزاء من العمق مراوغا أكثر من مدافع للهلال ثم أتبعه بتسديدة في المرمى تصدى لها الحارس عبدالله المعيوف وأنقذ مرماه من هدف محقق.