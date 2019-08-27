مصر تواجه اليونان بنصف نهائي البحر المتوسط الشاطئيه

تأهل منتخب مصر إلى بنصف نهائي البحر المتوسط الشاطئية، بعد الفوز علىمنتخب إيطاليا، بنتيجة 2/0 فى إطار ربع نهائى بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان.
ويـواجه منتخب مصر نظيره اليونان بنصف نهائي بطولة.
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