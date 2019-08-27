تأهل منتخب مصر إلى بنصف نهائي البحر المتوسط الشاطئية، بعد الفوز على منتخب إيطاليا، بنتيجة 2/0 فى إطار ربع نهائى بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان. منتخب إيطاليا، بنتيجة 2/0 فى إطار ربع نهائى بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان. ويـواجه منتخب مصر نظيره اليونان بنصف نهائي بطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تواجه اليونان بنصف نهائي البحر المتوسط الشاطئيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.