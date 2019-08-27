رياضة | تشيلسي يُحصن الموهبة الرائعة "أبراهام" بعقد جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يُحصن الموهبة الرائعة "أبراهام" بعقد جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أنه يعتزم مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي، تحفيز المهاجم الشاب تامي أبراهام لأدائه القوي مع الفريق اللندني في بداية الموسم، حيث أبدوا استعدادهم لمضاعفة راتبه الذي يتقاضاه أسبوعيا والذي يصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للبلوز قد استعاد لاعبه الشاب صاحب الـ 21 عام في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بعدما قضى فترة على سبيل الإعارة في صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، وقد شارك بالفعل أساسيًا مع الفريق.

وفي ظل عدم قدرة النادي اللندني على التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي بسبب الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن التعاقد مع لاعبين خلال فترتي انتقالات.

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وتمكن النجم الواعد أبراهام من التسجيل أول أهدافه بقميص تشيلسي في المباراة التي فاز فيها على نورويتش سيتي أمس الأول السبت بنتيجة 3-2، وأظهر اللاعب بالفعل بداية قوية في الموسم في أعقاب سلسلة من الأداء القوي.