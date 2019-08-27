رياضة | ريال مدريد يتحرك بسرعة للتعاقد مع بديل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحرك بسرعة للتعاقد مع بديل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه يفكر نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل إغلاق الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن الجدير بالذكر أنه أصبح لاعب خط الوسط البرتغالي الرائع أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب مستوياته الرائعة، حيث حصل على عروض من الأندية الكبرى في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت التقرير على أن مستقبل اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 24 عامًا قد أصبح بعيدًا عن الاستمرار في سبورتنج لشبونة، بسبب الإغراءات التي نالها من نادي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في إنجلترا، والآن من جانب ريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صباح اليوم الثلاثاء، فإن نادي ريال مدريد يدرس بالفعل فكرة التعاقد مع برونو فرنانديز، الذي كان هدفًا رئيسيًا بالفعل لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحسبًا لفشل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف.