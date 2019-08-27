رياضة | باسم إبراهيم يحقق فضية الشطرنج في دورة الألعاب الإفريقية

حقق باسم إبراهيم الميدالية الفضية في الشطرنج خلال منافسات الرجال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.

كان أحمد عدلي قد حقق اليوم أيضا الميدالية الذهبية في مسابقات الشطرنج السريع رجال ، وحققت شروق وفا الميدالية الذهبية أيضا.

وكانت مصر قد حصدت أمس 29 ميدالية من بينها 10 ذهبيات و12 فضية كان أغلبها يستحق الذهب لولا الحكام الذين لعبوا دورا كبيرا في فقدان المزيد من الذهب، و7 برونزيات.

وإرتفع العدد الإجمالي لميداليات مصر ليتجاوز المائة ويصل إلى 116 ميدالية منها 37 ذهبية و50 فضية و29 برونزية وتوسع مصر الفارق مع أقرب الملاحقين جنوب أفريقيا إلى 12 ذهبية بعد أن وصلت إلى 25 ذهبية ثم المغرب 17 والجزائر 14 في المركزين الثالث والرابع.

إفتتاح أم اللعبات

رغم أن ألعاب القوى التي يطلق عليها ام اللعبات ليست من اللعبات التي ينتظر أن تحقق فيها مصر الكثير من الميداليات قياسا باللعبات الأخرى، إلا أن مصر بدأت برنامج الميداليات الذهبية من اليوم الأول بحصول شهاب محمد أحمد على ذهبية قذف القرص لمسافة 59.29 مترا وبفارق كبير عن الثاني التيجيري أوجيدجي 57.82 بينما فشل باقي المصريين في 110 حواجز والوثب الثلاثي سيدات و5000 متر سيدات و3000 متر موانع.

الأثقال تبدأ العداد

وبدأ أوناش مصر عداد الذهب بفوز أحمد سعد بثلاث ذهبيات في وزن 67 كجم حيث حقق ذهبية الخطف برفع 134 كجم ، ثم حقق ذهبية النطر أيضا برفع 165 كجم ليحصل على الذهبية الثانية ثم حقق ذهبية المجموع برقم 199 كجم متفوقا بفارق 16 كجم عن ملاحقه الكاميروني. لتضاف الذهبيات الثلاث لفضيتي هبة أحمد في اليوم الأول للمسابقات.

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الجمباز ينطلق

وفي الجمباز حققت مصر ميداليتين ذهبيتين في إنطلاق مشوارها عن طريق فرق السيدات الذي ضم نانسي طمان وفرح احمد وزينة شرف وفرح سالم وماندي محمد بينما حققن فرح سيد ذهبية الفردي العام وفرح سالم الفضية

الكاراتيه يحصد رغم الظلم

وتألق لاعبو ولاعبات مصر في مسابقات الكاتا والكوميتيه فردي وفرق وحقق مالك سلامة ذهبية 60 كجم وياسمين عطية ذهبية وزن 55 كجم وضاعت فرص ذهبية لإقتناص المزيد من المعدن النفيس بسبب الإصابات والتحكيم حيث حقق الفضية كل من فريق الكاتا الجماعي وعبد الله ممدوح في وزن 75 كجم وفريق الكاتا الجماعي وسارة عصام وأحمد أشرف في الكاتا الفردي ثم رضوى رضوان وفريال أشرف ومنة شعبان بينما حقق البرونزية كل من جيانا فاروق وزن 61 كجم وطه طارق وزن +84 وفريق الكومتيه الجماعي.

وذهبيتين في الحفرة

وفي بداية مسابقات الرماية إقتنص أحمد يحيي ذهبية الحفرة "التراب" وزميلته ماجي عشماوي نفس المسابقة على مستوى السيدات، وهناك فرصة كبيرة في مسابقات الرماية لتحقيق المزيد من الميداليات.

الطاولة تفقد الذهب

بعد ان ابدعت لعبة تنس الطاولة وإقتنصت ذهبيتي فرق الرجال والسيدات في اليوم الأول ثم تكوين منصة تتويج كاملة في الزوجي المختلط، فقد زوجي الرجال أحمد صالح ومحمد البيلي المنصة الذهبية وحققا الفضية بينما حقق زوجي السيدات دينا علاء ويسرا حلمي على البرونزية.