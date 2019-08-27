رياضة | عاجل - الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي مع مدرب أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي مع مدرب أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل في الأيام الماضية بسبب الخروج من كأس مصر.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر بالمسابقة.

وتوصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع لإسباني كيكي فلوريس المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الأسبق خلال جولته الحالية لتدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل خلفاً للمدرب لاسارتي.

ورحب كيكي فلوريس بتدريب النادي الأهلي في مفاوضاته مع أمير توفيق خلال جولته في أوروبا حالياً ويتبقى موافقة إدارة الأهلي والرد على أمير توفيق لحسم التعاقد رسمياً في الساعات القادمة.

ورصد النادي الأهلي مبلغ 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد خلفاً للمدرب الأوروجوياني مارتن سارتي في الموسم المقبل.

ودخل الإسباني كيكي فلوريس المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الأسبق، منذ أيام دائرة المرشحين لتدريب الأهلي بالفترة المقبلة.

ومارس فلوريس كرة القدم ولعب في صفوف عدة أندية إسبانية منها ريال مدريد وفالنسيا وريال سرقسطة، وخاض 304 مباراة وسجل 16 هدفًا.

بدأ فلوريس مشواره التدريبي مع فريق الشباب بريال مدريد عام 2001 واستمر لمدة 3 مواسم.

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وتولى مهمة المدير الفني لفريق خيتافي الإسباني عام 2004 وقاد الفريق الصاعد حديثًا لليجا للبقاء في الدوري.

فى موسم 2005 رحل لتدريب فالنسيا وحقق المركز الثالث وتمكن من الفوز على ريال مدريد وبرشلونة قطبي الكرة الإسبانية، بالإضافة لقيادة الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والهزيمة أمام تشيلسي.

وتعد النقطة المضيئة في تاريخه التدريبي هى قيادة أتلتيكو مدريد عام 2009 للفوز ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى فى تاريخ النادي بعد الانتصار على فولهام الإنجليزي 2-1 بالمباراة النهائية.

وفي نفس الموسم تمكن الأتليتي من تحقيق السوبر الأوروبي على حساب إنتر ميلان 2-0.

وشهدت مسيرة المدرب الإسباني نقطة تحول بالانتقال للمنطقة العربية، وخوض تجربة مع أهلي دبي والنجاح في التتويج بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة.

وانتقل كيكي فلوريس لتولي مهمة تدريب العين الإماراتي والفوز بلقب كأس رئيس الدولة موسم 2013/2014.

وعاد لاستكمال مشواره التدريبي بالقارة العجوز وتولى تدريب خيتافي لفترة قصيرة، وانتقل لتدريب واتفورد بالدوري الإنجليزي وحصد معه المركز الـ13، بالإضافة للوصول لنصف نهائي كأس إنجلترا.

وترشح كيكي فلوريس لتدريب المنتخب الإسباني بعد إقالة لوبتيجي قبل أن يتم تعيين لويس إنريكي.