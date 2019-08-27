رياضة | قبل الرحيل.. نيمار يوجه رسالته الأخيرة إلى باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الرحيل.. نيمار يوجه رسالته الأخيرة إلى باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصحفي الإسباني "كيم دومينيك" عبر برنامج "التشرينجيتو” الشهير، بأن لاعب باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا قد بدأ في الضغط على إدارة ناديه من أجل أن يوافق النادي على رحيله وعودته إلى صفوف برشلونة من جديد قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك قبل نحو أيام قليلة فقط من نهاية الميركاتو، والذي شهد بعض الغموض فيما يتعلق بمستقبل اللاعب البرازيلي الدولي.

أوضح الصحفي الإسباني في حديثه مع البرنامج التليفزيوني، بأن نيمار والبالغ من العمر 27 عام، قد تواصل مع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، وأخبرهم برغبته في العودة من جديد إلى ناديه السابق برشلونة، خاصة بعد وصول وفد من قبل نادي برشلونة إلى العاصمة الفرنسية "باريس" صباح اليوم الثلاثاء من أجل إجراء جلسة مفاوضات نهائية مع النادي الباريسي.

وذكر "كيم دومينيك" في حديثه، بأن وضع نيمار معقد للغاية، والصفقة تحتاج لبعض الوقت، وهو ما يشكل أزمة أمام برشلونة، مع بقاء نحو 5 أيام فقط على غلق سوق الإنتقالات، ولكن تحركات نيمار وضغطه على إدارة باريس للموافقة على رحيله، قد تساهم بنسبة كبيرة في تسهيل عملية التفاوض بين إدارة برشلونة من جهة وبين إدارة نادي باريس سان جيرمان من جهة أخرى بقيادة ليوناردو وناصر الخليفي ملك النادي.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية صباح اليوم، بأن وفد برشلونة قد ضم هذه المرة المدير التنفيذي للنادي، وكذلك أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وهو شخص موكل بإجراء التعاقدات والتوقيع على العقود، لذا فإن بعض الصحف الكتالونية قد أشارت بأن جلسة مفاوضات اليوم بين إدارة برشلونة وبين إدارة باريس قد تشهد حدوث بعض الأمور الغير متوقعة،و ربما يتم الإعلان عن صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة.