رياضة | زيدان يطالب "هازارد" بالتمهل في العودة للمشاركة مع الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطالب "هازارد" بالتمهل في العودة للمشاركة مع الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات إصابة النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم وجناح فريق ريال مدريد وموعد عودته إلى الملاعب، بعد ابتعاده عنها بداعي الإصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن البلجيكي إيدين هازارد يعمل جاهداً، من أجل العودة من الإصابة والمشاركة مع الميرنجي أمام فياريال، ولكن النادي لا يُريد الاستعجال.

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وفي السايق ذاته أكدت التقارير، على أن المنتخب البلجيكي بقيادة مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز هو الآخر متفائل بشأن تواجد اللاعب معهم.