رياضة | زيدان يطالب "هازارد" بالتمهل في العودة للمشاركة مع الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطالب "هازارد" بالتمهل في العودة للمشاركة مع الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات إصابة النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم وجناح فريق ريال مدريد وموعد عودته إلى الملاعب، بعد ابتعاده عنها بداعي الإصابة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن البلجيكي إيدين هازارد يعمل جاهداً، من أجل العودة من الإصابة والمشاركة مع الميرنجي أمام فياريال، ولكن النادي لا يُريد الاستعجال.
وفي السايق ذاته أكدت التقارير، على أن المنتخب البلجيكي بقيادة مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز هو الآخر متفائل بشأن تواجد اللاعب معهم.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تعرض إيدين هازارد لإصابة عضلية قبل بداية الموسم الحالي، وقد أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أسابيع إلى الآن، حيث غاب عن مبارتين بداية الموسم التي لعبهما ريال مدريد ضد سيلتا فيجو وبلد الوليد.
وألمحت التقارير لأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد لا يتعجل فى عودة النجم البلجيكى هازارد للمشاركة من جديد مع الملكى، مُفضلاً أخذ اللاعب لمزيد من الوقت للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بشكل تام.