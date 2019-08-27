رياضة | أول تعليق من باسم علي بعد تمديد عقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من باسم علي بعد تمديد عقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال باسم علي الطهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قام بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ٣ مواسم.

وأضاف الظهير الأيمن للأهلي في تصريحات خاصة :"سعيد بأن قمت بتجديد تعاقدي مع النادي وبثقة الجمهور الأهلي وإدارة النادي فيّ".

وتابع :"كنت أتمنى الخروج معارًا منذ موسمين أو ثلاثة لكن إدارة النادي زفضت كافة العروض التي تلقيتها وفضلت بقائي مع النادي".

وواصل "في فترة الانتقالات الصيفية الحالية النادي وافق على إعارتي لمدة موسم، وأمتلك أكثر من عرض للخروج على سبيل الإعارة واحدًا من الجونة والثاني من الإسماعيلي".

وزاد :"أمامي ٢٤ ساعة لحسم موقفي من النادي الذي سأنتقل له معارًا وأتمنى أن يحالفني التوفيق معه".

وأكمل :"واثق بأن الموسم الذي سأخرج فيه معارًا سيعيدني للأهلي أساسيًا وسأسعى جاهدًا للظهور بشكل مميز".

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باسم علي يفاضل بين عرضي الإسماعيلي والجونة

قام باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

ووقع الظهير الأيمن للفريق الأحمر على عقود التمديد للأهلي خلال الجلسة التي عقدها اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، في حضور وكيله محمد شيحه.

ويفاضل باسم في الوقت الحالي بين عرضين تلقاهما مؤخرًا الأول من الإسماعيلي والثاني من الجونة، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان الظهير الأيمن للأهلي قد خرج من حسابات الجهاز الفني السابق للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي، الذي اعتمد على الدفع بالثنائي محمد هاني وأحمد فتحي في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

كما يحضر الأهلي بصفته حامل لقب الدوري العام لمواجهة الزمالك بصفته حاملا لمسابقة كأس مصر، يوم 18 سبتمبر المقبل ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ستاد مختار التتش عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام بعد الفوز على إطلع بره بنتيجة 9-0.

كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.