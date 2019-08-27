رياضة | مياتوفيتش: ريال مدريد سيحصد كل الألقاب هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياتوفيتش: ريال مدريد سيحصد كل الألقاب هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيدجا مياتوفيتش، نجم خط هجوم ريال مدريد الإسباني السابق، على أن النادي الملكي سيُقاتل من أجل تحقيق جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم، لكنه أعرب في الوقت نفسه، عن تشاؤمه من مستوي الفريق، مشيرًا إلي أن الفرق المنافسة هي الأفضل.

وقال مياتوفيتش خلال تصريحات صحفية: "سننافس على الألقاب لكني لست متفائل ، فهناك فرق أفضل ، دعونا نرى ما إذا كان الفريق سوف يتعاقد مع لاعب آخر رغم أنني لست متفائل ، خط الوسط بطئ ولا يوجد الكثير من البدلاء، التعاقد مع لاعب خط الوسط أخر سيكون جيدًا للغاية".