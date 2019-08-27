رياضة | مصطفى إبراهيم يتوج بفضيتي الكلين والمجموع لوزن ٧٣ كجم لرفع الأثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى إبراهيم يتوج بفضيتي الكلين والمجموع لوزن ٧٣ كجم لرفع الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الرباع المصري مصطفى إبراهيم بميداليتين فضيتين جديدتين، أضيفتا إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ورفع الرباع المصري في الكلين ثقلا وزنه ١٧٥ كجم بينما كان مجموعة ٣١٣ كجم، ليتوج بميداليتين فضيتين، بينما ذهبت ٣ ذهبيات في نفس الوزن للاعب المنتخب التونسي.

وسبق للرباع المصري أن فاز بفضية الخطف في نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه ١٣٨ كجم، في وقت مبكر.