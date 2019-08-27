رياضة | عمار حمدي لـ"الخليج 365 الرياضي": أمتلك ٣ عروض للخروج معارًا والأهلي يرفض رحيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي لـ"الخليج 365 الرياضي": أمتلك ٣ عروض للخروج معارًا والأهلي يرفض رحيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من البقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حمدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"أمتلك عدة عروض للرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، لكن النادي يرفض رحيلي".

وأضاف :"أندية الاتحاد السكندري وسموحة ووادي دجلة يرغبون في الحصول على خدماتي لمدة موسم لكن النادي غير مرحب بذلك".

وتابع :"عقدت جلسة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقدمت له العروض لكنه أبلغني ببقائي مع الفريق ولن يفرط فيه".

وواصل "كنت أتمنى القيد في قائمة الفريق الإفريقية، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن في النهاية هي اختيارات خاصة للجهاز الفني واحترمها".

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باسم علي يجدد تعاقده مع الأهلي٣ مواسم

قام باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ٣ مواسم.

ووقع الظهير الأيمن للفريق الأحمر على عقود التمديد للأهلي خلال الجلسة التي عقدها اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، في حضور وكيله محمد شيحه.

ويفاضل باسم في الوقت الحالي بين عرضين تلقاهما مؤخرًا الأول من الإسماعيلي والثاني من الجونة، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان الظهير الأيمن للأهلي قد خرج من حسابات الجهاز الفني السابق للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي، الذي اعتمد على الدفع بالثنائي محمد هاني وأحمد فتحي في المباريات.

وخرج باسم علي من القائمة الإفريقية التي أرسلها النادي الأحمر للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ليصبح خروجه من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قريبًا جدًا.