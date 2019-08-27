رياضة | لجنة التخطيط للكرة تناقش مقابلات "وفد الأهلي" مع بعض المدربين في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة التخطيط للكرة تناقش مقابلات "وفد الأهلي" مع بعض المدربين في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.
وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فنيٍ، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات.
وكان وفد الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت؛ لا سيّما وأن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة. هذا، ويستمر وفد الأهلي في مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التي ما تزال في حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد، بعد العرض على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والاعتماد من مجلس الإدارة.
فوساتي يخرج من دائرة تدريب الأهلي
يبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عن مدير فني جديد يتولة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمقال مارتن لاسارتي.
وأقالت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي من تولي تدريب الفريق الأحمر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف والخروج من بطولة كأس مصر.
وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بالأمس إلى ألمانيا حيث سيقوم بجولة أوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني لتولي تدريب الفريق الأحمر.
وابتعد الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني عن تولي تدريب الأهلي نظرًا لارتباطه بعقد مع فريقه والذي سينتهي عقب أسبوعين.
وعلى الرغم من كشف وكيل المدرب الأوروجوياني عن وجود محادثات من جانب الأهلي للتعاقد معه إلا أنها لن تثمر عن أي جديد لارتباط المدرب بالنادي الأرجنتيني.
ويرغب مسئولو الأهلي في حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول في أسرع وقت، نظرًا لارتباط الفريق بمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر.