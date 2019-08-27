رياضة | تعرف على مشوار الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مشوار الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك فريق الزمالك (بطل إفريقيا) في بطولة العالم لأندية كرة اليد للرجال للمرة الرابعة في تاريخه والسادسة في تاريخ الأندية المصرية، وذلك بالنسخة الثالثة عشر من البطولة التي انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة "الدمام" بالمملكة العربية السعودية وتستمر حتي 31 من الشهر الجاري بمشاركة 10 أندية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مشوار الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد "رجال" بالسعودية حال تخطيه الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو المباراة النهائية:

الدور ربع النهائي:

يبدأ الزمالك مشواره في بطولة العالم لأندية كرة اليد للرجال من الدور ربع النهائي، حيث يواجه فريق كييل الألماني والذي تأهل علي حساب فريق سيدني الاسترالي بالفوز عليه 41-27، وستقام المباراة غدًا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

الدور نصف النهائي:

في حالة تخطي الزمالك نظيره كييل الألماني والتأهل لنصف النهائي سوف يلتقي يوم 29 أغسطس الجاري مع الفائز من مواجهة فاردار المقدوني أمام (الفائز من مباراة مضر السعودي ونيويورك سيتي).

المباراة النهائية:

في حالة تخطي الزمالك الدور نصف النهائي سوف يتأهل للمباراة النهائية التي ستقام يوم 31 أغسطس الجاري، وسيواجه الفائز من مباراة (الفائز من "الوحدة السعودي × تاوباتي البرازيلي" ضد الفائز من "برشلونة الاسباني × الدحيل القطري").

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مباراة المركز الثالث:

في حالة خسارة الزمالك في الدور نصف النهائي سوف يلتقي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 31 مع الخاسر من مباراة (الفائز من "الوحدة السعودي × تاوباتي البرازيلي" ضد الفائز من "برشلونة الاسباني × الدحيل القطري").

- مشاركات الزمالك في بطولة العالم:

- 2010: شارك الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد لأول مرة، واستطاع تحقيق المركز الثالث بالبطولة التي أقيمت في قطر، وذلك بعدما تغلب علي فريق السد اللبناني بنتيجة 33 – 22.

- 2011: شارك الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه في نسخة البطولة التي أقيمت بالعاصمة القطرية "الدوحة"، واستطاع الفارس الأبيض الحصول على المركز الرابع، بعد الخسارة أمام فريق السد اللبناني بنتيجة 28 – 23.

- 2012: سجل الزمالك المشاركة رقم 3 في تاريخه ببطولة العالم لكرة اليد في النسخة التي أقيمت بـ"قطر"، ونجح الزمالك في الحصول على المركز الرابع مجددًا، وذلك بعدما خسر أمام فريق السد القطري بنتيجة 32 -26، وتوج فريق أتليتكو مدريد بلقب هذه النسخة.

-أفضل إنجاز مصري:

يمتلك النادي الأهلي أفضل إنجاز مصري في بطولة العالم لكرة اليد حيث حقق الميدالية الفضية للبطولة عام 2007 بعد الخسارة أمام ثيوداد ريال بطل اسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 29-28 في صالة الملك عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.