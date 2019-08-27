اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء 27-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live، حيث يتقابل كبار الكرة السعودية، الاتحاد مع الهلال في مباراة سعودية خالصة بدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

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وسوف تقام أحداث مباراة الهلال والاتحاد بدوري أبطال آسيا 2019 في تمام الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، وفي تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش.

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من المقرر أن تقام المباراة النارية بين الهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة، وسوف تذاع أحداث المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي الأولى beIN sports HD 1 ، كما ستذاع من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" بجودة عالية.

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يتوقع الكثيرون أن يبدأ الحوت الأزرق بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، فى الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ، فى الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو، الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.

بينما سيبدأ العميد هذه المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: جروهي، خط الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفى، مروان دا كوستا، حمدان الشمراني، خط الوسط: كريم الأحمدي، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، عبد العزيز البيشى، الهجوم: هارون كمارا، الكساندر بريجوفيتش.