اونلاين | مشاهدة مباراة استون فيلا وكرو الكساندرا اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في كاس رابطة المحترفين

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مشاهدة مباراة استون فيلا وكرو الكساندرا اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في كاس رابطة المحترفين

يحل أستون فيلا الذى يضم بين صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه، ضيفاً على كرو ألكساندرا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم بملعب "ألكساندرا ستاديوم"، ضمن منافسات الدور الثانى فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

مشاهدة مباراة استون فيلا وكرو الكساندرا اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في كاس رابطة المحترفين

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ويدخل أستون فيلا مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق فوزه الأول فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" الجمعة الماضى على حساب ايفرتون بهدفين دون مقابل.

وتشير التقارير الصحفية أن ديان سميث المدير الفنى لنادى أستون فيلا قرر استبعاد عدد كبير من العناصر الأساسية من المشاركة فى مباراة اليوم يأتى فى مقدمتهم محمود تريزيجيه.

مشاهدة مباراة استون فيلا وكرو الكساندرا اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في كاس رابطة المحترفين

ونجح محمود تريزيجيه فى تثبيت أقدامه بالتشكيلة الأساسية لفريق أستون فيلا فى تجربته الأولى بمسابقة الدورى الإنجليزى.

وشارك محمود تريزيجيه أساسياً فى مباريات أستون فيلا أمام توتنهام وبورنموث وإيفرتون، وبلغت نسبة دقة التمرير 80% بمعدل 15 تمريرة لكل مباراة، فيما لا يزال يعانى النجم المصرى من سوء الحظ الذى يقف حائلاً دون تسجيل أول أهدافه فى "البريميرليج".