اونلاين | ستار Al-Hilal: الاسطورة يوتيوب تويتر دورى بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت live رابط ماتش الهلال

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ستكون الجماهير السعودية مساء اليوم الثلاثاء على موعد مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة بث مباشر كورة لايف اليوم 28-8-2019 في تمام الساعة الثامنة الا ربع بتوقيت القاهرة التاسعة الا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مشاهدة يلا شوت بدون تقطيع مباراة الهلال واتحاد جدة كورة ستار اليوم.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة:

من المقرر انطلاق مباراة الهلال واتحاد جدة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة في كلاسيكو المملكة العربية السعودية وسيتم نقل مباراة الهلال والاتحاد على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية باستديو تحليلي مميز قبل وبعد المباراة التي ينتظرها عشاق الكرة السعودية في الشرق الأوسط، مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت الجديد.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة لمواجهة الهلال:

يدخل الاتحاد اللقاء بدون غيابات في صفوفه لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام الهلال ومن المنتظر أن يدفع المدرب خوسيه سييرا بالتشكيلة التالية:

فواز القرني

حمدان الشمراني - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

إميليانو فيشيو - خالد السميري

عبد الإله المالكي - كارلوس فيلانويفا - لويس خيمينيز

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رومارينيو

تشكيلة الهلال المتوقعة لمواجهة الاتحاد اليوم:

لن يفتقد الهلال لأي من لاعبية بسبب الإصابة أو الإيقاف في مباراته الهامة ضد الهلال بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 وسيبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بالتشكيل التالي:

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد الدوسري

سالم الدوسري - عبد الله عطيف - محمد كنو

- سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

وكان الاتحاد قد صعد لربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما فاز على ذوب آهن الإيراني ذهاباً وإياباً ليضع اسمه في ربع النهائي ليواجه غريمه الهلال، أما الهلال قد نجح في الفوز على الأهلي في دور الـ16 بعدما حسم التأهل من مجموعته مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة يلا شوت مجانا بي إن سبورت بدون تقطيع.