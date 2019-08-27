اونلاين | رابط بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت حصري kora bein مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع رابط سريع

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سيكون متابعي الكرة العربية والسعودية على موعد مع لقاء ناري عندما يفتتح ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" أبوابه لاستضافة فصل جديد من فصول الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 ميلاديًا وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في مباراة هامة ومرتقبة بين الفريقين، مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر.

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بدأ الهلال مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا في مجموعة نارية بجانب الدحيل واستقلال والعين، نجح من خلالها في تقديم نفسه بقوة وتأهل للدور الثاني كمتصدر لها بعد أن جمع 13 نقطة، وكان الفارق بينه وبين الأحمر القطري الذي صعد كوصيف 4 نقاطٍ كاملة، وكان الهلال في ثمن نهائي الآسيوية على موعد مع كلاسيكو أخر ضد الأهلي، ونجح في حسم الأمور مبكرًا من الذهاب بالفوز بأربعة أهدافٍ لهدفين، لكن الراقي انتفض في الإياب وحاول تسجيل ثلاثية تاريخية يقتنص بها بطاقة العبور، لكنه لم ينجح إلا في تسجيل هدف واحد فقط فصعد الزعيم على حسابه لربع نهائي دوري أبطال آسيا ضاربًا موعدًا مع جداوي قوي آخر هو العميد.

كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر kora star:

اتحاد جدة يسعى لتعديل مساره وتصحيح وضعه بعدما عاني كثيرا في الموسم الماضي، ونجأ من الهبوط بأعجوبة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث استمرت معاناته للبقاء حتى الأسابيع الأخيرة التي تحسسوا فيها طريق العودة ونجحوا في البقاء في درجة المحترفين، وهذه العودة يمكن أن ننسب فضلاً كبيرًا منها للبطولة الآسيوية التي أعادت الثقة للفهود منذ بدايتها، وأحس من خلالها لاعبوه بقيمة القميص الأصفر والأسود، وستكون مباراة اليوم فارقة في مشوار الاتحاد نحو اللقب، ونجح الاتحاد في التأهل لهذا الدور بعدما تغلب على ذوب آهن الإيراني بنتيجة 6-4 بمجموع اللقائين.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر بث مباشر :

التشكيل المتوقع للاتحاد :

سيبدأ سييرا بتشكيله المعتاد بقوته الضاربة:

في حراسة المرمى: جروهي

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خط الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفى، مروان دا كوستا، حمدان الشمراني

خط الوسط: كريم الأحمدي، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، عبد العزيز البيشى

الهجوم: هارون كمارا، الكساندر بريجوفيتش.

أما الهلال فسيبدأ لوشيسكو بنفس اللاعبين الذين خاض بهم مواجهة أهلي جدة:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

فى الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ

فى الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو

الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز

موعد مباراة الاتحاد والهلال بدوري أبطال آسيا 2019-2020

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في تمام الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت أبو ظبي، وتذاع المباراة على قناة beIN sports HD 1.