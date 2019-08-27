اونلاين | oair كورة لايف جوال يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر رابط بلس يلا شوت الجديد كورة اونلاين

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مشاهدة بث مباشر الهلال والاتحاد اليوم، رابط الاتحاد ضد الهلال يلا شوت، yalla shoot كورة ستار، سيلتقي إثنين من أعتي فرق الكرة السعودية الليلة، لذلك ننقل إليكم موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في دوري أبطال اسيا 2019 في ذهاب دور ربع النهائي، تابعنا مباراة النصر والسد امس والتي تمكن خلالها العالمي من الفوز بهدفين مقابل هدف، مما جعل فرصته هو الأقوى للصعود إلي دور نصف النهائي بعد العودة، بينما تأتي اليوم قمة نارية وهي مباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي اسيا للذهاب، فبعد فوز الفريقين خلال الدوري السعودي الأسبوع الأول منذ أيام مضت، فذلك سيجعلهم يدخلون لقاء اليوم ولديهم دافع كبير للصراع علي تلك البطولة، وذلك بعد خسارتهم لقب الدوري السعودي للمحترفين 2019 والذي فاز به النصر، سننقل إليكم الآن القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم.

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اليوم يوتيوب

كورة لايف جوال بث مباراة الاتحاد مباشر اليوم ضد الهلال بدون تقطيع، رابط مباراة الهلال مباشر ابطال اسيا yalla shoot، تم مسبقاً التحديد من أجل الموعد الرسمي لهذا اللقاء، وهو يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019، فيما يخص توقيت مباراة الاتحاد ضد الهلال ستكون في تمام الساعة 17:45 بتوقيت غرينتش، بينما فيما يخص التوقيت بالمملكة العربية السعودية سيكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، تابعونا فور بداية اللقاء سننقل إليكم ملخص مباراة الاتحاد والهلال اليوم، كما سنتعرف علي معلق الهلال اليوم قبل بداية المباراة.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم

فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة الهلال والاتحاد اليوم ستكون علي نهج الأخري التي نقلت النصر والسد في أبطال آسيا 2019، بذلك ستكون قنوات تذيع الهلال اليوم هي الكأس وقنوات بي أن سبورت الرياضية، فيما يخص تحديد القناة التي تذيع الاتحاد والهلال لم يتم تحديدها بأي من المجموعتين، لكن قبل اللقاء سيتم تحديدهم، تابعونا فور بداية اللقاء ننقل لكم نتيجة مباراة الذهاب.

تشكيلة الزعيم المتوقعة ضد العميد

نرفق إليكم الآن تشكيلة الهلال السعودي الأساسية دوماً، وبنسبة كبيرة سيلتقي باتحاد جدة بتلك التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

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خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي، أمير كردي.

خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو.

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز، أندرية كاريلو.

تشكيلة اتحاد جدة المتوقعة

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، مروان دا كوستا، زياد المولد ، حمدان الشمراني.

خط الوسط: كريم الأحمدي، إيميليانو فيشيو، لويس خوميز ، كارلوس فيلانويفا.

خط الهجوم: ألكساندر بريجوفيتش، رومارينيو دا سيلفا.

أرفقنا إليكم تشكيلة الهلال اليوم، وكذلك تشكيل الاتحاد المتوقع، بالإضافة إلي القنوات الناقلة الهلال اليوم، فتابعونا فور بداية المباراة سننقل لكم ملخص الاتحاد ضد الهلال اليوم.

نتيجة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم

الزعيم 0-0 العميد

نزول لاعبي الفريقين أرضية الملعب، ويبدأ الشوط الأول بعد إطلاق صفارة حكم اللقاء معلناً بداية المباراة، وسط صيحات جماهيرية ضخمة وحضور جمهور العميد والزعيم للدعم.