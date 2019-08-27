اونلاين | ستار 7sry: الآن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر Yalla now تابع لايف رابط الاسطورة ماتش الهلال kora online

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يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر (يلاشوت بلس) لمباراة الهلال وإتحاد جدة اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس لعام 2019، شاهد لايف مباراة الهلال مباشرة (KORA GOAL)، بث مباشر مباراة (الكلاسيكو السعودي) COOL KORA بدون تقطيع، حيث يلتقي الهلال مع مواطنه إتحاد جدة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة نارية، ضمن من منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا YALLA SHOOT.

- موعد مباراة الهلال VS الإتحاد في دوري أبطال آسيا KORA2DAY:

تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين الهلال وإتحاد جدة (بي إن ماتش) في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:45 بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت الإمارات، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس لعام 2019، تابع لايف مباراة الهلال اليوم – كول كورة بدون تقطيع، شاهد مباشرة مباريات البطولة الآسيوية LIVE بجودة فائقة.

- التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد إتحاد جدة KORA ONLINE:

KORA LIVE - من المتوقع أن يبدأ الإتحاد السعودي مباراته ضد الهلال بتشكيل مون من :

حراسة المرمي: فواز القرني

خط الدفاع: حمدان الشمراني - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: إميليانو فيشيو - خالد السميري - عبد الإله المالكي - كارلوس فيلانويفا - لويس خيمينيز

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خط الهجوم: رومارينيو

كورة ستار – من المتوقع أن يبدأ الهلال أمام الإتحاد بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد الدوسري

خط الوسط: سالم الدوسري - عبد الله عطيف - محمد كنو - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس

- كيف تشاهد مباراة (الهلال × الإتحاد) KORA GOAL دوري أبطال آسيا:

شاهد بث مباشر KORA LIVE مباراة الهلال والإتحاد (دوري أبطال آسيا)، حيث يتطلع فريق الإتحاد المتسلح بعاملي الأرض والجمهور في مباراة الليلة لتحقيق فوز مريح ضد فريق الهلال وذلك للإقتراب من حسم تأهله لدور الأربعة ببطولة دوري الأبطال قبل لقاء الإياب، بينما يسعي فريق الهلال LIVE لخطف نتيجة إيجابية تزيد فرص صعوده لنصف نهائي البطولة.

مشاهدة مباشرة مباراة (AL-HILAL) علي كورة أونلاين TV- تابع لايف مباراة الهلال والإتحاد، حيث ستكون مباراة الهلال والإتحاد متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس HD 1 بتعليق عربي مميز (عصام الشوالي) بجودة فائقة، تابع بث مباشر مباراة (الاتحاد) KORA GOAL عبر روابط البث المتوفرة علي موقعنا COOL KORA.