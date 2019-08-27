اونلاين | كورة لايف super مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت الهلال won يوتيوب لايف مباراة الهلال

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شاهد بث مباشر KORA ONLINE لمباراة الهلال وإتحاد جدة اليوم الثلاثاء 27 – 8 – 2019، مشاهدة مباراة الهلال LIVE اليوم مباشرة، تابع لايف مباراة قطبي الكرة السعودية COOL KORA بدون تقطيع، حيث يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مواجهة نارية مساء اليوم تجمع بين فريق الهلال والإتحاد في لقاء "الكلاسيكو" من منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا KORA STAR.

- YALLA LIVE مشوار الهلال والإتحاد في دوري أبطال آسيا:

بث مباشر KORA LIVE مباراة الهلال والإتحاد في دوري أبطال آسيا، بدأ فريق الإتحاد مشواره بالبطولة القارية بفوز كاسح على فريق الريان القطري بنتيجة 5-1، وخسر في الجولة الثانية أمام الوحدة الإماراتي 4-1، قبل أن يفوز علي لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني 3-2 بالجولة الثالثة، وتعادل مع بطل أوزبكستان بالجولة الرابعة 1-1.

كول كورة – بث مباشر مباراة (الهلال × الاتحاد) YALL SHOOT، وتغلب الإتحاد السعودي على نظيره الريان 2-0 بالجولة الخامسة من دور المجموعات، قبل أن يتعادل مع الوحدة 1-1 في ختام المجموعات، وتجاوز في دور الـ16 فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 6 – 4 في مجموع المباراتين، ليتأهل لمواجهة الإتحاد في الدور ربع النهائي للبطولة.

KORA GOAL – بث مباشر مباريات دوري أبطال آسيا LIVE، بدأ فريق الهلال مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز علي العين الإماراتي 1-0، ثم تغلب علي الدحيل القطري 3 -1 بالجولة الثانية من دور المجموعات، قبل أن يخسر أمام استقلال طهران 2-1، ولكنه عاد وفاز 1-0 على بطل إيران بالجولة الرابعة.

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كورة لايف- بث مباشر مباراة الهلال ضد الإتحاد، حيث نجح الهلال في الفوز علي العين الإماراتي 2-0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات، وتعادل مع الدحيل القطري 2-2 في الجولة السادسة والأخيرة، وفي دور الـ16 أطاح الهلال بمواطنه الأهلي السعودي بالفوز عليه 5 – 3 في مجموع المباراتين.

- موعد مباراة الهلال × الإتحاد في دوري أبطال آسيا – يلا شوت بلس:

شاهد بث مباشر مباراة الهلال ضد الإتحاد KORA STAR في دوري أبطال آسيا (الكلاسيكو السعودي)، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الهلال والإتحاد في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:45 بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت الإمارات، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس لعام 2019، شاهد بث مباشر – كورة أونلاين – مباراة الهلال اليوم علي YALL LIVE مباشرة بدون تقطيع.

- مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT مباراة الهلال ضد الإتحاد:

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