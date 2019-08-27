اونلاين | LIVE اونلاين: مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت Bein kora الاسطورة بدون تقطيع ماتش الهلال جول "جوميز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE اونلاين: مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت Bein kora الاسطورة بدون تقطيع ماتش الهلال جول "جوميز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث مشاهدة مباراة الاتحاد امام الهلال كورة ستار kora star يستضيف نادي الاتحاد السعودي نظيره الهلال مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 yalla shoot kora يلا شوت كورة ويلتقي نادي الاتحاد مع الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"مساء اليوم الثلاثاء نادي الاتحاد كان تأهل إلى دور ربع نهائي "الآسيوية" عقب تخطي عقبة ذوب آهن بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4 كورة اون لابن kora on line.

موعد مباراة الاتحاد والهلال بدوري أبطال آسيا kora live

ستفام مباراة الاتحاد والهلال في تمام الساعة الثمنة الا ربع بتوقيت القاهرة، التايعة الا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة الا ربع بتوقيت جرينتش كورة ستار kora star ملعب مباراة الاتحاد والهلال بدوري أبطال آسيا تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال بدوري أبطال آسيا تذاع المباراة على قناة beIN sports HD 1

ويعد نادي الاتحاد قد تأهل إلى دور ربع نهائي الآسيوية كورة لايف kora live عقب تخطي عقبة ذوب آهن بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4 بينما الهلال استطاع أن يعبر الأهلي السعودي بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 4-3.

وينتظر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي الهلال والاتحادyoutube live يوتيوب لايف على ملعب جامعة الملك سعود والمعروف باسم “محيط الرعب” وذلك يوم الثلاثاء والموافق 17 سبتمبر الجاري.

وتعد مباراة قوية بين الطرفين حيثُ يسعى الهلال للخروج بنتيجة إيجابية على ملعب الخصم بينما الاتحاد يحاول حسم موقفه أمام جمهوره وعلى أرضه كما أن كل فريق يملك خط هجوم ناري ولاعبين من العيار الثقيل.

التشكيل المتوقع للاتحاد والهلال بدوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: جروهي

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في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفى، مروان دا كوستا، حمدان الشمراني

في خط الوسط: كريم الأحمدي، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، عبد العزيز البيشى

في الهجوم: هارون كمارا، الكساندر بريجوفيتش.

التكشيل المتوقع لفريق الهلال امام الاتحاد دوري ابطال اسيا live

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

فى الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ

فى الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو

الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز

وينتظر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي الهلال والاتحاد يلا شوت yalla sootعلى ملعب جامعة الملك سعود والمعروف باسم “محيط الرعب” وذلك يوم الثلاثاء والموافق 17 سبتمبر الجاري