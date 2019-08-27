اونلاين | رابط KORA HD: مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت KORA LIVE ماتش الهلال والاتحاد بدون تقطيع جوال مباشر جودة H

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاههدة مباراة الاتحاد امام الهلال في مباراة سعودية خالصة يلا شوت yalla shoot بدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 غدًا الإثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي الجوهرة المشعة بمدينة جدة kora live كورة لايف كان الهلال قد صعد إلى دور ثمانية بعدما اقصى مواطنه الأهلي في دور الـ 16 بعد الفوز خارج أرضه بنتيجة 4-2 ورغم الخسارة على أرضه بنتيجة 1-0 كورة اون لاين kora online إلا أنه تأهل، أما الاتحاد فقد أقصى ذوب آهن أصفهان الإيراني بعدما فاز في العودة 4-3 وفاز في الذهاب 2-1.

موعد مباراة الاتحاد والهلال بدوري أبطال آسيا kora live

ستلعب مباراة الاتحاد والهلال في تمام الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 17:45 بتوقيت جرينتش كورة ستار kora star ملعب مباراة الاتحاد والهلال بدوري أبطال آسيا تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال بدوري أبطال آسيا تذاع المباراة على قناة beIN sports HD 1

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري ابطال اسيا

وكان نادي الاتحاد قد تأهل إلى دور ربع نهائي الآسيوية عقب تخطي عقبة ذوب آهن بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4 يلا شوت حصري yalla shoot 7asryبينما الهلال استطاع أن يعبر الأهلي السعودي بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 4-3.

وينتظر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي الهلال والاتحاد kora live كورة لايف على ملعب جامعة الملك سعود والمعروف باسم “محيط الرعب” وذلك يوم الثلاثاء والموافق 17 سبتمبر الجاري.

وتعد مباراة قوية بين الطرفين حيثُ يسعى الهلال للخروج بنتيجة إيجابية على ملعب الخصم بينما الاتحاد يحاول حسم موقفه أمام جمهوره وعلى أرضه كما أن كل فريق يملك خط هجوم ناري ولاعبين من العيار الثقيل.

التشكيل المتوقع للاتحاد والهلال بدوري أبطال آسيا

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في حراسة المرمى: جروهي

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفى، مروان دا كوستا، حمدان الشمراني

في خط الوسط: كريم الأحمدي، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، عبد العزيز البيشى

في الهجوم: هارون كمارا، الكساندر بريجوفيتش.

التكشيل المتوقع لفريق الهلال امام الاتحاد دوري ابطال اسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

فى الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ

فى الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو

الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز