رغم الخيانة القطرية.. الكويت تستضيف “كونجرس 2020”

وقع الاختيار على دولة الكويت لاستضافة كونجرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية فى العام المقبل 2020، رغم تصويت قطر لكوريا الجنوبية المنافسة الوحيدة لها.

ورغم المحاولات القطرية العبثية لترجيح كفة كوريا الجنوبية، رجحت مساعي المملكة العربية السعودية ممثلة بالاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، فوز الكويت.

وكانت المملكة قد سعت لإقناع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية والجمعية العمومية، بأحقية الكويت في استضافة هذا الحدث،

ووجه رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية – رئيس وفد الكويت سطام السهلي الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على اختيار دولة الكويت لاستضافة اجتماع الكونغرس الذي سيعقد في العام المقبل 2020.

وقال السهلي في تصريح صحفي عقب انتهاء التصويت: “جاء فوز الكويت بالحصول على أغلبية الأصوات، خلال اجتماع الكونغرس اليوم الثلاثاء الذي تستضيفه العاصمة الماليزية كوالالمبور ويختتم أعماله غدا الأربعاء، وذلك بعد منافسة مع دولة كوريا الجنوبية”.

وتابع: “سبق تصويت الجمعية العمومية، موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية على إقامته في الكويت خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، لتحسم الجمعية العمومية الأمر في النهاية لمصلحتنا”.

وشدد السهلي على أن ملف الكويت لاستضافة الكونغرس نال ثقة أغلبية الاتحادات الأعضاء، لا سيما أنه جاء واضحا وتكفل بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح اجتماع الكونغرس المقبل، مبينا أن عملية التصويت شهدت شفافية كاملة في ظل حرص وفدي الكويت وكوريا الجنوبية على الترويج لملفيهما، ومن ثم فقد جاء التصويت بالأغلبية لملف الكويت، والذي يعد بمنزلة وسام جديد للصحافة الرياضية الكويتية التي تؤكد مجددا على ريادتها ودورها الفعال في القارة الآسيوية.

ولفت السهلي إلى أن الكويت ستضرب أروع الأمثلة في استضافة اجتماع الكونغرس 2020، لتؤكد أنها قادرة على استضافة الاجتماعات والبطولات بشكل متميز كما تعود الجميع.

واختتم السهلي تصريحه معربا عن أمنيته بالمزيد من النجاح للصحافة الرياضية في دول القارة ، خصوصا في ظل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، والذي يعمل بشكل مستمر على الارتقاء بالصحفيين والصحافة الرياضية من خلال ورش العمل التي يقيمها.