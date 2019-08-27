شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب مواجهة الأهلى فى «السوبر» بالدفاع الجوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إجراء تعديلات على لائحة الفريق الكروى الأول فى الموسم الماضى بعدم صرف مكافأة الفوز عقب كل مباراة، ولكن ربطها بالانتصار فى 5 لقاءات باعتبار أن الفريق ينافس على تحقيق بطولة الدورى فى الموسم المقبل، وعدم الاكتفاء بالانتصار فى لقاءين متتاليين مثلما كان يحدث فى بعض المواسم الماضية ويؤثر بشكل سلبى على الفريق. كما وضع مسؤولو النادى عقوبات صارمة على أى لاعب يخرج عن النص ويخالف تعليمات الجهاز الفنى ويتسبب فى أى مشكلة داخل الفريق بهدف الحفاظ على حالة الاستقرار والهدوء وعدم تشتيت أذهان اللاعبين قبل ضغط اللقاءات المحلية والقارية. من جهة أخرى، طلب مسؤولو القلعة البيضاء نقل مباراة السوبر أمام الأهلى، المقرر لها الشهر المقبل، إلى استاد الدفاع الجوى وعدم خوضها على استاد برج العرب، حيث كان المجلس يأمل فى إقامة المباراة على استاد القاهرة، ولكن الإصلاحات فى الملعب حالت دون تحقيق ذلك.

فى سياق آخر، استقر أمير مرتضى،المشرف العام على الفريق الكروى الأول، على تأجيل تعديل عقود ثلاثى الفريق طارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس مصر حرصًا على تركيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل حسم لقب البطولة. وعلمت «المصرى اليوم» أن المشرف العام على الكرة اتفق مع مجلس إدارة النادى على تجهيز تقرير خلال الفترة الحالية، يتضمن أسماء اللاعبين الذين يرغب النادى فى تعديل عقودهم، بجانب اللاعبين المنتظر تجديد عقودهم مع النادى الأبيض، من أجل حسم هذا الملف عقب الانتهاء من كأس مصر. على جانب آخر، عقد «مرتضى» جلسة تحفيزية مع اللاعبين، أمس، حيث عاتب لاعبيه للأنانية من قَِبل البعض ومحاولة إظهار مهارته الفردية على حساب الفريق بأكمله، مشددًا على أن تكرار الأمر فى المواجهات المقبلة ستكون له آثار سلبية بشكل كبير ويعيد الفريق إلى الخلف عشرات الخطوات. فيما يواصل مصطفى فتحى تنفيذ البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الطبى للفريق، وخاض اللاعب تدريبات فى صالة الجيمانزيوم بالنادى، حيث كان قد أجرى عملية جراحية مؤخرًا لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن «الأبيض» فى الفترة الماضية، ومن المقرر أن يعود إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية بعد شهر.