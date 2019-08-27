شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى القياسية فى إفريقيا لا تنتهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار تاريخى كتب به الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى رقماً قياسياً باسمه، بعدما أمطر شباك «اطلع بره» بطل جنوب السودان بتسعة أهداف نظيفة، فى إياب الدور التمهيدى لرابطة دورى أبطال إفريقيا، محققاً الانتصار الأكبر فى تاريخ مشاركات الأندية المصرية ببطولات القارة السمراء. الأهلى حطم رقم الإسماعيلى الذى احتفظ بالرقم القياسى المصرى على مدار 19 عاماً بعدما فاز على الحب العربى السودانى بنتيجة 8/0 بكأس الاتحاد الإفريقى نسخة 2000، قبل أن يحرز الفريق الأحمر 9 أهداف فى شباك بطل جنوب السودان فى أمسية الجمعة الماضى.

وقبل الأهداف التسعة حقق الأهلى على مدار تاريخه القارى العديد من الانتصارات المدوية بعدد وافر من الأهداف وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

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كان الأهلى قد فاز على فريق المدينة الليبى بنتيجة 7/2 بملعب القاهرة الدولى بذهاب دور الـ16 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1977، حيث سجل للأهلى يومها كل من محمود الخطيب «هدفين» وشطة «هدفين» وطاهر الشيخ «هدفين» وشريف عبدالمنعم.

كما استطاع الأهلى الفوز على ليوبارز الكونغولى بنتيجة 6/1 بدور الـ16 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى، فى مباراة شهدت على «هاتريك» تاريخى لرئيس النادى الحالى محمود الخطيب. كما فاز الأهلى على فيلا الأوغندى بسداسية نظيفة فى إياب دور الـ32 لرابطة دورى أبطال إفريقيا نسخة 2005، بأقدام محمد أبوتريكة «هدفين» وعماد متعب ومحمد بركات «هدفين» وعماد النحاس. وحقق المارد الأحمر فوزاً عريضاً على أحد أكبر أندية تونس وهو فريق النجم الساحلى بنتيجة 6/2 بإياب نصف نهائى دورى الأبطال نسخة 2017، فى مباراة شهدت تألق المهاجم المغربى وليد أزارو وتسجيله ثلاثية تاريخية. أما عن الخماسية فحققها الأهلى فى 7 مناسبات بمشواره القارى، الأولى كانت على حساب كامبالا سيتى الأوغندى بدورى الأبطال 1981، ثم فى مرمى يانج أفريكانز التنزانى فى نسخة 1982 من المسابقة ذاتها. كما فاز الأهلى على أسود كانون ياوندى الكاميرونى بخماسية فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 1983، كذلك فى شباك هايلانذرز بطل سوازيلاند ببطولة أبطال الكؤوس عام 1986.

وتمكن المارد الأحمر خلال مشواره نحو التتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 1993 من تحقيق الخماسية فى مناسبتين بشباك كل من سيمبا التنزانى والمريخ السودانى، قبل أن يعيد الخماسية من جديد فى شباك بطل تنزانيا بمرحلة المجموعات لدورى الأبطال فى النسخة الماضية.