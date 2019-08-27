شكرا لقرائتكم خبر عن «فضل» يتحفظ على ترشيح المعلم والبدرى لقيادة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، على ترشيح الثنائى حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى لكرة القدم، وحسام البدرى، المدير الفنى الأسبق للأهلى، لقيادة المنتخب الوطنى لكرة القدم، خلفا لخافيير أجيرى، المدير الفنى الأسبق، الذى تمت إقالته عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن فضل أخطر عضوين باللجنة المؤقتة بصعوبة اختيار شحاتة أو البدرى لقيادة المنتخب الوطنى، وجهز نجم الأهلى الأسبق ملفا كاملا عن كافة المدربين المرشحين لتولى المهمة بالسلبيات والإيجابيات التى يتميز بها كل مرشح لمهمة المدير الفنى للمنتخب الوطنى. ووفقا لمصدر مسؤول داخل الجبلاية- رفض ذكر اسمه- فإن محمد فضل يتحفظ على اختيار «المعلم» لسببين، أولهما أنه ابتعد عن ممارسة التدريب خلال السنوات الماضية، والسبب الثانى أن شحاتة كان قائدا للمنتخب الوطنى عندما فشل فى التأهل لأمم إفريقيا لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية عام 2011، فضلا عن الخروج من الدور الأول ببطولة العالم للقارات عام 2009 بصرف النظر عن الفوز الذى حققه على إيطاليا بهدف مقابل لا شىء والعرض القوى أمام البرازيل رغم الخسارة بنتيجة 3-4، إلى جانب الخسارة من المنتخب الأمريكى بثلاثية نظيفة فى المباراة الأخيرة، فضلا عن عدم التأهل إلى مونديال 2010 بعد الخسارة من الجزائر بهدف مقابل لا شىء فى المباراة الشهيرة التى أقيمت فى أم درمان.

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وأكد «المصدر» أن نجم الأهلى الأسبق تحفظ أيضا على اختيار حسام البدرى، المدير الفنى الأسبق للأهلى لسببين، أولهما صدامه المستمر مع اللاعبين الكبار وقت أن كان مسؤولا بالقلعة الحمراء، إلى جانب فشله مع المنتخب الأوليمبى عندما كان مدربا له، وقال المصدران إن البدرى يمتاز بشخصيته القوية وحصده بطولة دورى الأبطال مع القلعة الحمراء وبطولة الدورى السودانى والدورى الليبى، فيما يرى الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الجبلاية، أنه من الأفضل منح الفرصة إلى وجه جديد مثل إيهاب جلال لقيادة المنتخب الوطنى.

وتحسم، اليوم الأربعاء، اللجنة المؤقتة، برئاسة عمرو الجناينى، خلال أول اجتماع رسمى لها، عددا من الملفات المهمة، على رأسها حسم انتظام مواعيد مباريات الدورى فى الموسم الجديد، وتكليف حسين حلمى، المستشار القانونى للجبلاية، بالرد على قرار محكمة التسوية التى أصدرت قرارا بإلغاء هبوط أندية بتروجيت والداخلية ونجوم المستقبل فى الموسم المنقضى، واتخاذ كافة إجراءات الطعن لوقف تنفيذ القرار قبل انطلاق الموسم الجديد، ويناقش المجلس أحد أهم الملفات التى تترقبها جماهير الكرة المصرية بحسم اختيار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، خلفا للميكسيكى أجيرى، المدير الفنى السابق.

كما تبحث اللجنة المؤقتة مصير سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام، فى ظل تعيينه بقرار من ثروت سويلم، المدير التنفيذى السابق، الذى قدم استقالته من منصبه فى الأسبوع الماضى، فضلا عن مناقشة تقنية الـ«var» التى تحاول اللجنة تطبيقها فى الموسم المقبل.