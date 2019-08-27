Advertisements
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
ارين روين
قام نجم بايرن ميونيخ السابق، آريين روبن بالتلميح إلى إمكانية عودته مرة أخرى لـ كرة القدم، وذلك بعدما أعلن اعتزاله في نهاية الموسم الماضي.
وفي تصريحاته للإذاعة الهولندية " NPO " :"ربما خلال شهر أو شهرين سيكون لدي شعور غريب بأنني أفتقد كرة القدم، ومن ثم سأقرر العودة مرة أخرى للملاعب".
وأكمل:"بالتأكيد الأمر لن يكون سهلًا، كلما طالت فترة ابتعادي عن كرة القدم، خاصة بعدما اتخذت القرار الأصعب في حياتي، بابتعادي عن الملاعب".
وعن قرار اعتزال ارين روبن، قال: "بلا شك هو أصعب قرار اضطررت إلى اتخاذه في حياتي".
أعلن روبن اعتزاله في محطته الأخيرة، وذلك بعد 10 سنوات قضاها داخل النادي البافاري ولعب أبضا لـ جرونينجن، آيندهوفن الهولنديين، تشيلسي، ريال مدريد.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر روبن يفكر في العودة إلى كرة القدم مرة اخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.