روبن يفكر في العودة إلى كرة القدم مرة اخرى

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

ارين روين

قام نجم بايرن ميونيخ السابق، آريين روبن بالتلميح إلى إمكانية عودته مرة أخرى لـ كرة القدم، وذلك بعدما أعلن اعتزاله في نهاية الموسم الماضي.



وفي تصريحاته للإذاعة الهولندية " NPO " :"ربما خلال شهر أو شهرين سيكون لدي شعور غريب بأنني أفتقد كرة القدم، ومن ثم سأقرر العودة مرة أخرى للملاعب".

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وأكمل:"بالتأكيد الأمر لن يكون سهلًا، كلما طالت فترة ابتعادي عن كرة القدم، خاصة بعدما اتخذت القرار الأصعب في حياتي، بابتعادي عن الملاعب".

وعن قرار اعتزال ارين روبن، قال: "بلا شك هو أصعب قرار اضطررت إلى اتخاذه في حياتي".

أعلن روبن اعتزاله في محطته الأخيرة، وذلك بعد 10 سنوات قضاها داخل النادي البافاري ولعب أبضا لـ جرونينجن، آيندهوفن الهولنديين، تشيلسي، ريال مدريد.