مونبيلييه يحقق أول فوز له في الدوري الفرنسي على حساب ليون

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 انتزع فريق مونبيلييه أول فوز له في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم عقب فوزه على ليون 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدين مونبيلييه بالفضل في هذا الفوز للاعبه أرنود سوكيت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .42 Advertisements وأهدر أندي ديلور ركلة جزاء لمونبيلييه في الدقيقة 37، فيما حصل يوسف كوني لاعب ليون على البطاقة الحمراء في الدقيقة .51 ورفع مونبيلييه رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد ليون عند ست نقاط في المركز الثاني. Advertisements

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