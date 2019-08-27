رئيس كرة اليد المصري يحضر افتتاح مونديال الأندية لليد بالسعودية

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 حضر المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وتلقى نصر دعوة من الاتحاد السعودي برئاسة محمد المنيع لحضور حفل افتتاح البطولة، ليطير من اليونان عقب حضوره للجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط، والمقام على هامش بطولة البحر المتوسط لكرة اليد الشاطئية. Advertisements وافتتحت مساء اليوم بطولة "سوبر جلوب" من خلال حفل حضره الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعقب الافتتاح أقيمت مباراة مضر السعودي ونيويورك سيتي الأمريكي، والتي شهدت فوز الفريق السعودي. وكان كييل الألماني قد فاز على جامعة سيدني الأسترالي عصر اليوم ليواجه الزمالك في لقاءات دور الثمانية والمقرر له الواحدة والنصف ظهر غد الأربعاء. Advertisements

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