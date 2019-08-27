نتائج مباريات في الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء 27-8-2019

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ، يتصدر المتصدر رين المركز التاسع برصيد 9 نقاط بعد فوزه على ستراسبورج 2-0 ليفوز بجميع المباريات الثلاث.

فاز حامل اللقب باريس سان جيرمان على تولوز 4-0 على ملعب بارك دي برينس. يوم الثلاثاء ، سيواجه مونبلييه أولمبيك ليون على ملعب لا موسون. سيختتم الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي بمبارتي نيس vs مرسيليا وليل vs سانت إتيان يوم الأربعاء. Advertisements فيما يلي نتائج مباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. الثلاثاء 27 أغسطس: مونبلييه 1 أولمبيك ليون 0 الأحد 25 أغسطس: باريس سان جيرمان 4 تولوز 0 ستراسبورج 0 ستاد رين 2 موناكو 2 نيم 2 السبت 24 أغسطس: أنجيه 3 ميتز 0 ديجون 0 بوردو 2 أميان 1 نانت 2 بريست 1 ستاد رانس 0 Advertisements

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