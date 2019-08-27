بالفيديو.. لقطة كوميدية لمراسل تلفزيوني بسبب رشاشات مياه الملعب

Advertisements

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أخرى أصبحت كوميدية هي صورة لمراسل انتهى به المطاف إلى الغرق بسبب رشاشات المياه في الملعب.



قبل مباراة موسكو CSKA ، بدأ يفغيني يفنيفيتش ، مراسل شبكة Match TV الرياضية الروسية ، في تعداد تشكيلة الفريق عندما تم تنشيط أحد الرشاشات خلف ظهره.

وقال عضو وسائل الإعلام قبل ثوانٍ من تلقي طائرة من الماء في وجهه: "سأبتل لأنهم بدأوا يسقيون الحقل ، لذلك سأتحدث بأسرع ما يمكنني".

Advertisements

"جيد! حسنا ، ما زلنا نعيش. سيكون من الصعب على CSKA تعزيز لعبتها في هذه المباراة. أنا أتلقى المزيد والمزيد من الرطب! لكن ، نحن نستمر! "، تابع المراسل الذي حافظ دائمًا على الارتباط بشبكته التلفزيونية.

كانت ردود الفعل ، في معظمها ، إيجابية بسبب الاحتراف الذي أظهره الصحفي على الرغم من العائق الكبير الذي تم العثور عليه في الملعب الموافق لليوم 7 من الدوري الروسي الممتاز.