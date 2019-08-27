بالفيديو.. لقطة كوميدية لمراسل تلفزيوني بسبب رشاشات مياه الملعب

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة أخرى أصبحت كوميدية هي صورة لمراسل انتهى به المطاف إلى الغرق بسبب رشاشات المياه في الملعب.
قبل مباراة موسكو CSKA ، بدأ يفغيني يفنيفيتش ، مراسل شبكة Match TV الرياضية الروسية ، في تعداد تشكيلة الفريق عندما تم تنشيط أحد الرشاشات خلف ظهره.
وقال عضو وسائل الإعلام قبل ثوانٍ من تلقي طائرة من الماء في وجهه: "سأبتل لأنهم بدأوا يسقيون الحقل ، لذلك سأتحدث بأسرع ما يمكنني".
"جيد! حسنا ، ما زلنا نعيش. سيكون من الصعب على CSKA تعزيز لعبتها في هذه المباراة. أنا أتلقى المزيد والمزيد من الرطب! لكن ، نحن نستمر! "، تابع المراسل الذي حافظ دائمًا على الارتباط بشبكته التلفزيونية.
كانت ردود الفعل ، في معظمها ، إيجابية بسبب الاحتراف الذي أظهره الصحفي على الرغم من العائق الكبير الذي تم العثور عليه في الملعب الموافق لليوم 7 من الدوري الروسي الممتاز.
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