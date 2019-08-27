بيكيه وفيدال يحصلان على نصف مليون يورو من برشلونة.. والسبب البوكر

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

فاز لاعبو نادي برشلونة ، جيرارد بيكيه وأرتورو فيدال ، بحوالي نصف مليون يورو في بطولة EPT Barcelona للبوكر ، التي لعبت في كازينو برشلونة.



احتل بيكيه ، الذي حقق 352،950 يورو ، المركز الثاني في الجدول النهائي للحدث الذي فاز فيه الإسباني خوان باردو بـ 491،600 يورو.

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وجاء تشيلي أرتورو فيدال في المركز الخامس وحصل على 134،460 يورو ، وفقًا لمنظمي البطولة.

هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها فيدال جولة البوكر الأوروبية (EPT) في برشلونة ، وهي بطولة يشارك فيها بيكيه بانتظام ، والتي حققت قبل عامين ما يقرب من 130،000 يورو بحصولها على المركز الخامس في حدث مماثل.