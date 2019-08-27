كارلوس فيلا: "سألعب على أعلى مستوى ، لكنني أفضل أن أكون سعيدًا"

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

يعمل المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا على توحيد نفسه كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم من خلال أدائه المتميز مع نادي لوس أنجلوس ، وهي ظروف سبق أن أظهرها خلال فترة وجوده في أوروبا مع أندية مثل ريال سوسيداد.



خلال المرحلة الأخيرة مع نادي Txuri-Urdin ، كان Vela تحت قيادة المدرب Eusebio Sacristán ، الذي يتذكر المكسيكي بمستوى يسمح له باللعب في أفضل الفرق في العالم ، على الرغم من أنه يفضل أن يكون سعيدًا.

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وقال في مقابلة مع ماركا كلارو "موهبة كارلوس (فيلا) هي أن يلعب على أعلى مستوى في العالم ، لكنه يلعب ليكون سعيدا ، ويكون مرتاحا في يومه ليوم ، هو ما فعله في سان سيباستيان".

يتذكر أوزيبيو ، الذي قاد الجمعية الملكية بين عامي 2015 و 2018 ، كارلوس لموهبته المجسدة في كل من التدريب ومباريات فريق الباسك ، مما يضمن أنه يمكن أن يحدث فرقًا على الرغم من أن أولوياته هي قضايا شخصية حول كرة القدم.

"إنه ترف ، لقد كان شرفًا لتدريب كارلوس ، وهو لاعب موهوب وذكي للغاية. كان قادرًا على حل المواقف بسهولة شديدة ، وهو لاعب غير متوازن للغاية.

"لديه دائمًا شخصية مرحة ومنتهية ولايته ، تختلف قليلاً عن بقية اللاعبين. قال الإسباني "إنه يهتم بالسعادة ويمضي وقتًا ممتعًا ، وهو يهتم بذلك بما يتجاوز الطموحات الأخرى في عالم كرة القدم".