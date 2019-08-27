الأهلي المصري يمدد عقد لاعبه باسم علي

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
باسم علي لاعب الاهلي المصري
قام النادي الأهلي المصري بتمديد عقد اللاعب باسم علي، لمدة 3 مواسم إضافية، قبل خروجه للإعارة هذا الصيف.
وحرص مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ، على عقد جلسة مع اللاعب لتمديد عقده الذي يتبقى فيه موسمان، ليظل على ذمة الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.
ويخشى الأهلي من تألق لاعبيه خلال الإعارات الخارجية، لذلك يقوم بتمديد عقودهم ليظلوا مرتبطين بالقلعة الحمراء.
ويمتلك باسم علي، أكثر من عرض للإعارة في مقدمتهم الجونة والإسماعيلي، ومن المقرر أن يناقش اللاعب، مجموعة العروض مع الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة.
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