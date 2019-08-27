علي بن سعود رئيسا للريان القطري حتي 2020

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

انتخبت الجمعية العمومية لنادي الريان القطري الشيخ علي بن سعود بن أحمد آل ثاني رئيسا للنادي خلال الانتخابات التكميلية التي جرت اليوم الثلاثاء لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة سنة واحدة حتي عام 2020 خلفا للشيخ سعود بن خالد آل ثاني الرئيس السابق الذي تقدم باستقالته، فيما انتخب علي سالم عفيفة في منصب نائب الرئيس.



وتولى الثنائي الجديد منصبي النائب والرئيس بالتزكية خلال الاجتماع الذي عقد بعدما اكتمل النصاب القانوني بحضور 25 عضوا يشكلون ثلثي الأعضاء .

وأعلن عبد الله عز الدين المطوع نائب رئيس النادي السابق موافقة أعضاء الجمعية العمومية على استقالة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني من منصب رئاسة النادي وكذلك استقالة نائب رئيس النادي، ليكشف عن ترشح قائمة واحدة لشغل منصب الرئيس ونائبه ضمت الشيخ علي بن سعود بن أحمد آل ثاني رئيسا وعلي سالم عفيفة نائبا وأعلن عن تزكيتها وسط تصفيق حار من أعضاء العمومية.

وقد قرر مجلس الادارة الجديد تعيين علي عتيق عبد الله مديرا تنفيذيا جديدا للنادي خلفا لعلي ظافر الأحبابي .

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وحرص الشيخ علي بن سعود آل ثاني علي تقديم الشكر لرئيس النادي السابق الشيخ سعود بن خالد ثاني علي الفترة التي عمل فيها وترأس النادي ومعه عبد الله عز الدين المطوع.

وقال الشيخ علي بن سعود :"نأمل أن نتمكن خلال السنة التكميلية في وضع الريان علي المسار الصحيح ونكون على قدر المسؤولية وعند حسن الظن بنا خلال الفترة المقبلة لإسعاد جماهير الريان ".

وقال إن دعم أعضاء الجمعية العمومية مهم للغاية بالنسبة للإدارة ، وأشار رئيس النادي إلى أن الاعتماد سيكون كبيرا على أبناء النادي في الفترة المقبلة ولن يكون هناك تفريط بأي لاعب وسيوفر لهم كل الدعم لإنجاح مسيرة النادي وفرقه.

من جانبه وجه علي سالم عفيفة نائب رئيس نادي الريان الشكر الجزيل لإدارة النادي السابق برئاسة سعادة الشيخ سعود بن خالد وعبد الله عز الدين المطوع وكل الإدارات التي توالت على النادي وحرصت علي خدمته .

وقال خلال حديثه لدى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية :"أشكر الشيخ على بن سعود على إتاحة الفرصة لي للعمل سويا ونتمنى أن يوفقنا الله لخدمة النادي واسعادكم فالهدف واحد هو خدمة النادي ".