لجنة تخطيط الأهلي المصري تناقش مقابلات «وفد الفريق» مع بعض المدربين في أوروبا

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.
وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فنيٍ، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات.
وكان وفد الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت؛ لا سيّما وأن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة.
ويستمر وفد الأهلي في مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التي ما تزال في حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد، بعد العرض على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والاعتماد من مجلس الإدارة.
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