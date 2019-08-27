Advertisements
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
جواو ماريو
أعلن نادي لوكوموتيڤ موسكو الروسي عن الحصول على خدمات النجم البرتغالي جواو ماريو إلى على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم مقابل 18 مليون يورو.
ويسعى إنتر لبيع عدد من لاعبيه الذين لا يعدون ضمن حسابات أنطونيو كونتي من أجل تحقيق توازن بالنسبة للميزانية منعًا للوقوع تحت طاولة قانون اللعب المالي النظيف.
ولعب جواو ماريو داخل صفوف إنتر ميلان فى صيف 2016 بعد أن ساهم فى تتويج منتخب بلاده بلقبه القاري الأول فى يورو 2016بفرنسا، الموسم الماضي لعب مع وست هام يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة، ولكنه لم يشارك إلا فى 3مباريات.
ويحتل لوكومتيف موسكو لمركز الرابع فى الدوري الروسي برصيد 14نقطه بعد مرور 7جولات وهو نفس رصيد المتصدر نفسه كراسنودار.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً: جواو ماريو إلى لوكوموتيڤ موسكو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.