نائب رئيس برشلونة يزف خبراً ساراً يخص صفقة  نيمار 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صرح نائب رئيس نادي برشلونة خافيير بورداس أن المفاوضات لا زالت مستمرة مع باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار لصفوف البارسا.



كما نقلت تصريحات في مطار برشلونة لـ موندو ديبورتيفو قال خافيير : "لا يوجد اتفاق بعد، لكن المفاوضات مستمرة بين الطرفين".

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وأكمل: "نحن أقرب لحسم المفاوضات لصالحنا وعودة نيمار لملعب الكامب نو من جديد".

وهبطت طائرة وفد برشلونة في مطار إقليم كتالونيا، بعد اجتماع أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، للتفاوض حول ضم نيمار.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، أن برشلونة عرض 170 مليون يورو على باريس سان جيرمان، مقسمة على دفعتين لضم نيمار.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان وعدت بالرد على عرض برشلونة مساء اليوم أو غدًا الأربعاء على أقصى تقدير.