هالك يسجل هدفين من ركلتي جزاء ليمنج سيبج التعادل في دوري الأبطال

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
أحرز المهاجم البرازيلي هالك هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الثاني ليمنح فريقه شنغهاي سيبج التعادل 2-2 مع أوراوا ريدز الياباني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وهز مهاجم بورتو وزينيت سان بطرسبرج السابق الشباك من علامة الجزاء في الدقيقتين 49 و70 باستاد شنغهاي ليعوض فريقه تأخره 2-صفر في الشوط الأول بعد أن سجل تومواكي ماكينو وشينزو كوروكي للفريق الياباني.
ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب باليابان في 17 سبتمبر أيلول ويلعب الفائز ضد كاشيما انتلرز حامل اللقب أو شنغهاي إيفرجراند بطل آسيا مرتين في الدور قبل النهائي.
وقال فيتور بيريرا مدرب شنغهاي سيبج "أثناء الاستراحة كنا تقريبا خارج البطولة، لكن في نهاية المباراة والنتيجة 2-2 فإن كل شيء ممكن.
"لا زلنا في المنافسة ونعرف جيدا كيف نلعب".
وتقدم أوراوا مبكرا على نحو مفاجئ عندما استغل ماكينو خطأ من يان جونلينغ حارس شنغهاي سيبج ليسجل من مدى قريب بعد ثلاث دقائق.
وبعد مرور نصف ساعة من اللقاء، زاد الفريق الياباني من تفوقه حين أحرز كوروكي هدفه السادس في دوري الأبطال هذا العام عقب تلقيه تمريرة متقنة من كازوكي ناجاساوا.
لكن شنغهاي سيبج انتفض في الشوط الثاني، ولعب أوسكار صانع لعب تشيلسي السابق دورا كبيرا في صحوة فريقه، وحصل على ركلة جزاء بعد أربع دقائق من الشوط الثاني هز منها هالك الشباك ليقلص الفارق.
وسدد هالك بعد ذلك في القائم بعد لعبة جيدة أخرى من مواطنه البرازيلي، قبل أن يستكمل انتفاضة فريقه في الدقيقة 70 من ركلة جزاء ثانية سددها في سقف المرمى بعد لمسة يد ضد ماوريسيو أنطونيو مدافع أوراوا.
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