مدرب بازل السويسري السابق يكشف سر تألق محمد صلاح.. تجاوز كل الصعوبات في 3 أيام

الموجز



كشف مدرب بازل السويسري السابق الألماني هايكو فوجل، إن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تجاوز كل الصعوبات التي واجهته فور انتقاله إلى صفوف الفريق في 3 أيلم فقط ليثبّت أنه مشروع لاعب كبير.

وكشف فوجل، في تصريحات نشرها موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، أن أول توجيهاته لـ صلاح كانت بأن يتدرب كما يريد، مشيرا إلى أن البداية لم تكن جيدة على الإطلاق، وفي يوم تدريبه الثاني تحسّن قليلًا، حتى أن الأمر دفعه للتحدث مع مساعده في بازل، لتحديد

وأضاف المدرب الألماني، أن محمد صلاح في اليوم الثالث فعل كل شيء، ولم يستطع أي لاعب إيقافه، وهو ما أثار إعجابه الشديد، موضحا أن اليومين الأولين لم يكن اللاعب متوترًا، وكان واثقًا في نفسه لكنه لم يتأقلم بعد مع المكان الجديد الذي انتقل إليه، وبعد التأقلم بنفسه ودون مساعدة من أحد، تجاوز كل الفارق بين بلده مصر والأجواء الجديدة التي بدأ يعيشها في سويسرا.

Advertisements

وواصل "فوجل" حديثه عن محمد صلاح، بأن العديد من الصعوبات واجهته في البداية وعلى رأسها اختلاف اللغة، لكنه تجاوز كل شيء في وقت سريع ليصبح لاعبا غير عادي، مؤكدا أنه كان مرنًا للغاية، وإذا وصلت الكرة إلى قدمه اليسرى، فكان ذلك يعني أنه سيسجل هدفًا، مضيفا أنه كان يراقب تحركات زملائه في الفريق، ويتوقع بشكل مميز كيف سيمررون له الكرة.

واختتم المدرب الألماني حديثه، بأن محمد صلاح أثبت للجميع صحة وجهة نظره في التعاقد معه، وأنه وصل الآن إلى مكانة كبيرة وسط أفضل لاعبي العالم.

يُذكر أن محمد صلاح انضم لفريق بازل السويسري في صيف عام 2012 قادمًا من المقاولون العرب، ليعيش أولى تجاربه في الدوريات الأوروبية.