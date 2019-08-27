جيريمي لين يودع الدوري الأميركي وينتقل الى فريق صيني

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أعلن نادي شوغانغ داكس الصيني الثلاثاء أن لاعب كرة السلة الأميركي من أصول تايوانية جيريمي لين انضم الى صفوفه قادما من تورونتو رابتورز الذي توج معه بطلا للدوري الأميركي للمحترفين في حزيران/يونيو الماضي.

وأشار كين تشياوون رئيس نادي مدينة بكين إلى أن قرار لين "يظهر ثقته بنا وهذا فخر لنا"، علما بأن تورونتو كان قد حرره من عقده هذا الصيف.

وبات لين (31 عاما) الموسم المنصرم أول لاعب آسيوي-أميركي يفوز بالدوري، ولكن دوره مع رابتورز الذي جرد غولدن ستايت ووريرز من لقبه في الموسم المنصرم، اقتصر على ملازمة مقاعد البدلاء في الغالبية العظمة من الأدوار الإقصائية، مع معاناته لاستعادة مستواه.

وكان لين (1,91 م و91 كلغ) تحدث عن تجربته المؤلمة أمام جمع من الناس في تايوان، بقوله "وضعي كلاعب حر صعب لاني أشعر أن الدوري الاميركي تخلى عني نوعا ما".

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واكد لين انه انتظر سنوات طويلة لارتداء قميص رابتورز لكنه يشعر أن الوقت الذي أمضاه مع بطل الدوري هو "أسوأ +تسديدة+ في مسيرته" اذ بلغ معدله 3,4 دقائق فقط في المباراة الواحدة في الادوار الاقصائية "بلاي أوف"، ودقيقة واحدة فقط في المباريات الست للسلسلة النهائية.

ووصف باكيا وضعه كلاعب حر بـ "القشة الاخيرة التي قصمت ظهر البعير"، وتابع بعدما تماسك نفسه "كل عام تصبح الامور اصعب".

ولاحقت لعنة الاصابات اللاعب فتراجع مستواه مقارنة بعام 2012 الذي شهد صعود نجمه مع انضمامه الى نيويورك نيكس، ونجاحه في قيادته للفوز بسبع مباريات على التوالي.

بدأ موزع اللعب خريج جامعة هارفرد مسيرته عام 2010 مع فريق مدينته غولدن ستايت ووريرز، ودافع عن قمصان ثمانية أندية، بما فيها نيكس وهيوستن روكتس ولوس أنجليس ليكرز وتشارلوت هورنتس.