إيقاف العداءة البيلاروسية أرزاماسوفا مؤقتا لتناولها منشطات

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أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى الثلاثاء أنها أوقفت بشكل موقت العداءة البيلاروسية مارينا أرزاماسوفا بطلة العالم السابقة في سباق 800 م لثبوت تناولها مادة ليغاندرول المحظورة، قبل نحو شهر على انطلاق بطولة العالم في الدوحة.

وأكدت وحدة النزاهة عبر حسابها على "تويتر"، "الإيقاف الموقت بحق عداءة المسافات المتوسطة البيلاروسية مارينا أرزاماسوفا لخرقها قوانين المنشطات للاتحاد الدولي لألعاب القوى".

وأفادت الوحدة عن وجود مادة ليغاندرول في جسم العداءة البالغة من العمر 31 عاما، والتي توجت بطلة للعالم في سباق 800 م في بكين عام 2015 وبطلة لأوروبا عام 2014 في زوريخ.

ويأتي توقيف العداءة قبل أسابيع من انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى 2019، والمقامة في العاصمة القطرية بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.