الدقيقة : 30 stream نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء 27-8-2019  معركة تكسير العظام فى ربع...

نتابع نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم حيث تقام مباراة كلاسيكو السعودية فى ربع نهائى دورى أبطال أسيا يوم الثلاثاء 27/8/2019، ويستضيف فريق اتحاد جدة منافسة الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ويأمل الاتحاد فى استغلال أرضه وجمهوره لتحقيق الفوز، بينما يتطلع الهلال نحو الفوز وتأمين مشواره.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم

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كلاسيكو السعودية يتجدد فى ربع نهائى دورى الأبطال.. معركة تكسير العظام بين الاتحاد والهلال اتحاد جدة فى صراع محلي آسيوى لتحقيق فوز غالى يلعب فريق اتحاد جدة السعودى فى مباراة ذهاب دور ال8 ببطولة دورى أبطال أسيا، ويأمل الفريق المونديالى فى تحقيق الفوز بالمباراة المرتقبة، كما يسعى لخطف انتصار هام وتاريخى على أرضه وبين جمهوره، ويطمح العميد فى ضمان فرصة العبور وتأمين مشواره فى البطولة الآسيوية الكبيرة.

وتأهل الاتحاد فى وصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وواجه فريق ذوب آهان أصفهان فى دور ال16 وحقق الفوز عليه فى الذهاب بنتيجة 2-1 وفى الإياب كرر انتصاره بنتيجة 4-3، وحقق فريق اتحاد جدة الفوز فى مباراة الجولة الأولى من الدورى السعودى على فريق الرائد بنتيجة 3-1 .

نتيجة مباراة الهلال في ربع نهائي دوري ابطال اسيا

الهلال يطمح فى مواصلة الزحف نحو اللقب يخوض فريق الهلال السعودى مباراة ذهاب دور ال8 بدورى أبطال أسيا، ويأمل الزعيم فى تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار فى البطولة المرتقبة، كما يسعى صاحب الموج الأزرق فى خطف فوز من منافسه أو التعادل على أقصى الدرجات من أجل تأمي خط سيره نحو التأهل قبل معركة العودة.

وكان نادى الهلال قد تأهل فى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، وكان قد تواجه أمام أهلى جدة فى لقاء ثمن النهائى وحقق الفوز ذهابا بنتيجة 4-2 وفى الإياب خسر بنتيجة 1-0، وحقق الفريق الفوز على فريق أبها فى الجولة الأولى من الدورى السعودى بنتيجة 4-2 .

متابعة نتيجة مباراة كلاسيكو السعودية الاتحاد والهلال

بداية المباراة الاتحاد × #الهلال #الاتحاد_الهلال

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#الهلال 0 0 الاتحاد بداية المباراه

دوري أبطال آسيا – الهلال 0 0 الاتحاد – الدقيقة : 10

د14 تسديدة قوية من قوميز تمر فوق المرمى بعد عرضية رائعة من كاريلو

د17 تسديدة من سالم الدوسري يتصدى لها فواز القرني

– دوري أبطال آسيا – الهلال 0 0 الاتحاد – الدقيقة : 20

الدقيقة 25 ( الاستحواذ ) : – #الهلال 55٪ – الاتحاد 45٪

– دوري أبطال آسيا – الهلال 0 0 الاتحاد – الدقيقة : 30

موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة

تقام مباراة اتحاد جدة والهلال فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أسيا يوم الثلاثاء 27/8/2019، وتنطلق صافرة المباراة فى الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 20:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفى تمام الساعة 17:45 بالتوقيت الدولي لغرينتش.