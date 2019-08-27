يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد بجودة عالية..kora live رابط الجوال مشاهدة الهلال يوتيوب

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تشكيل الهلال

عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ، علي آل بليهي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندري كاريو، سبياستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميس.

حتى الآن النتيجة هى التعادل السلبى بدون أهداف وذلك بعد أن مرت من أحداث الشوط الأول هى التعادل السلبى.

بعد مرور ربع ساعة من الشوط الاول حتى الان النتيجة 0/0 بين الهلال والاتحاد