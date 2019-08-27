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الترسانة يتعادل مع أف سى مصر بهدف لمثله وديًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا الترسانة وأف سى مصر بهدف لمثله وديًا فى المباراة التى أقيمت بينهما ببرج العرب فى إطار معسكر الشواكيش المقام هناك وينتهى الخميس المقبل .

 

تقدم محمد أشرف الوافد الجديد للترسانة بالهدف الأول لفريقه، وتعادل مؤمن إبراهيم لأف سى مصر فى الشوط الثانى بعدما أجرى علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة العديد من التغييرات لتجربة أكثر من لاعب من الجدد الذى تعاقد معهم الفريق.

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كان مسئولو الترسانة قد تعاقدوا مع العديد من اللاعبين الجيدين أمثال سيد حمدى مهاجم بورتو وأحمد العارف "توتى" مهاجم السكة الحديد، ويسعى الجهاز الفنى للتعاقد مع لاعبين أخيرين قبل نهاية فترة القيد .

 

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