شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف آخر موعد لقيد القوائم الأولية والنهائية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن آخر موعد لإرسال قائمة اللاعبين الأولية الخاصة بالأندية إلى اتحاد الكرة وفقًا لتعليمات القيد المرسلة للأندية. كما حدد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى آخر موعد لقيد اللاعبين الجدد للموسم الجديد، والذى ينطلق يوم 18 من نفس الشهر بمباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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