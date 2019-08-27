شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض آخر تدريب على برج العرب قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك، آخر تدريباته حاليًا على استاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، فى الثامنة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وقام الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، بتغيير خطته، حيث توجه الفريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى الاسكندرية، لإقامة معسكر مغلق فى أحد الفنادق استعدادًا لمواجهة المقاصة، بعد أن كان من المقرر أن يخوض الأبيض تدريباته الأخير على ملعب النادى بميت عقبة ثم التوجه إلى برج العرب.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة المقاصة كلاً من:

فى حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

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فى خط الدفاع: محمد عبد الغنى - محمود علاء - محمود حمدى الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافى - حازم امام - حمدى النقاز

فى خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجانى ساسى – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقى - كريم بامبو

في خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد