شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت شقيقة الدكتور علاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم، والذى يقوده فنيا شوقى غريب. وتقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد الفاروق بالمعادى، والعزاء على القبر بمدافن الأسرة بمدينة ١٥ مايو.

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