شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ملعب زامورا يكشف أسرار قائمة الممنوعات خلال جلسة مرتضى منصور مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "سوبر كورة"، حلقة جديدة من ملعب زامورا وهو البرنامج المختص بأخبار نادى الزمالك والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل قلعة ميت عقبة سواء على مستوى إدارة النادى الأبيض أو اللاعبين أو الأمور المختلفة والذى يُذاع أسبوعيًا عبر موقع سوبر كورة.

وتتناول الحلقة الجديدة من ملعب زامورا كواليس جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة مصر المقاصة التي ستقام بعد غدٍ الأربعاء في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

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كما تشهد أيضًا حلقة هذا الأسبوع من برنامج ملعب زامورا العديد من الكواليس الخاصة برؤية الصربي ميتشو بشأن مباراة المقاصة وحديثه مع اللاعبين ورؤيته الفنية للتشكيل الأفضل لخوض المباراة به.

كما تتناول حلقة هذا الأسبوع الكشف عن موعد تجديد عقود الرباعي جنش وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق الأبيض.